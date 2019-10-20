أرجنتينوس يضاعف محنة إندبندنتي ويزاحم بوكا في صدارة الدوري الأرجنتيني

واصل أرجنتينوس جونيوز تضييق الخناق على بوكا جونيورز وتقاسم معه صدارة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه إندبندنتي مساء أمس السبت، في المرحلة العاشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز أتلتيكو توكومان على مضيفه بانفيلد 2 / 1 ونيولز أولد بويز على مضيفه باتروناتو 3 / 1.

واستغل أرجنتينوس جونيورز سقوط بوكا جونيورز أمام ضيفه ريسينج كلوب في افتتاح مباريات المجموعة مساء الجمعة وتقاسم معه الصدارة بالفوز على إندبندنتي حيث رفع رصيده إلى 21 نقطة وإن ظل بوكا جونيورز متفوقا بفارق الأهداف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي لكن الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط شهدت طرد أندريس روا لاعب إندبندنتي.

وفي الشوط الثاني، تغلب إندبندنتي كثيرا على النقص العددي في صفوفه حتى شهدت الدقيقة 86 هدف المباراة الوحيد لصالح أرجنتينوس جونيورز عن طريق إلياس جوميز ليتجمد رصيد إندبندنتي عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

وقفز نيولز أولد بويز إلى المركز الخامس بالفوز على مضيفه باتروناتو 3-1 ليرفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق الأهداف خلف ريفر بليت وتجمد رصيد باتروناتو عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر حيث مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وسجل رودريجو ساليناس ولوكاس ألبرتينجو وماورو فورميكا أهداف نيولز أولد بويز في الدقائق 19 و80 و83 فيما أحرز كريستيان تاراجونا الهدف الوحيد لباتروناتو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفاز أتلتيكو توكومان على مضيفه بانفيلد بهدفين سجلهما ليوناردو دياز وبوناتان كابرال في الدقيقتين 11 و89 مقابل هدف سجله مارسيلو أورتيز لاعب توكومان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 30.

وشهدت الدقيقة 87 طرد لوتشيانو لولو لاعب بانفيلد لنيله الإنذار الثاني في المباراة، واستغل الضيوف تفوقهم العددي في نهاية المباراة وانتزعوا الفوز الثمين بهدف في الدقيقة قبل الأخيرة من اللقاء.