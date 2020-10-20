 روسيا: نخطط لأن تصبح بلادنا دولة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 4:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

روسيا: نخطط لأن تصبح بلادنا دولة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 4:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 4:13 م

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، إن الذكاء الاصطناعي هو أكثر المجالات الواعدة لتطوير التقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أن روسيا تخطط لأن تصبح دولة رائدة عالميًا في هذا المجال.

وأضاف ميشوستين -وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "أن الذكاء الاصطناعي اليوم هو المجال الواعد، وتخطط روسيا لاحتلال مرتبة قيادية في هذا المجال، حيث أن التطورات بمجال التقنيات الرقمية الشاملة تسمح بتنظيم جديد لعمليات الإنتاج والخدمات المالية واللوجستيات".

وأوضح أن حكومة بلاده تنفذ مجموعة إجراءات لتهيئة الظروف المناسبة لنمو شركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والأجنبية في روسيا، منوهًا بأنه اعتبارًا من بداية العام القادم سيتم تخفيض ضريبة الدخل لمثل هذه الأعمال إلى 3% ومعدلات أقساط التأمين إلى 7.6%.

وأكد أن الحكومة الروسية ستواصل العمل على خلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال التجارية في البلاد، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب في روسيا والعالم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك