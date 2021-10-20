تعمير مطروح: توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة سيوة بتكلفة 60 مليون جنيه

قال اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير مطروح والساحل الشمالي الغربي، إن الجهاز يواصل الأعمال للانتهاء من مشروع رصف تطوير وتوسعة مدخل مدينة سيوة بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز تعمير مطروح وتنمية الساحل الشمالي الغربي، أن الجهاز أنتهى من أعمال التوسعة والازدواج بطبقات رصف جديدة حتى نقطة التقابل مع الطريق الخرساني الجديد عند علامة الكيلو ٧.٦ وأعمال الأرصفة والحواجز الخرسانية وحارات التسارع والتباطؤ، وبدأنا في التخطيط وسننتهي خلال أيام.

وأكد أنه تم دعوة للشركات المسجلة في الجهاز لشراء الكراسات الخاصة بالقطاع الجديد من للمشروع العملاق ازدواج طريق مطروح سيوة الجديد، والذي سيبدأ من علامة الكم 7.6 وحتى علامة الكم 50 "القطاع الاول" وسيكون الطرح بنظام المناقصه المحدوده على الشركات المسجلة بالجهاز، والقطاع منقسم إلى قسمين القسم الأول للأعمال الترابية وطبقة الأساس والقسم الثاني لأعمال الرصف الخرساني.