أطفال يستقبلون الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا أمام كنيسة بمدينة سيدني الأسترالية

تلقى الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا اليوم الأحد استقبالا حافلا من أطفال أمام كنيسة في مدينة سيدني خلال أول ظهور عام لهما أثناء زيارتهما إلى أستراليا.

ووصل تشارلز يوم الجمعة ليكون أول ملك بريطاني يزور أستراليا منذ أن قامت والدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية، برحلتها السادسة عشرة إلى هذه الدولة البعيدة في عام 2011.

ويخضع تشارلز/75 عاما/ للعلاج من السرطان، ما أدى إلى تقليص جدول الزيارة.

ويوم أمس السبت ، قضى الزوجان يوم راحة في المقر الرسمي لممثل الملك في أستراليا، الحاكم العام سام موستين.

وتظاهر عدد قليل من المحتجين بالقرب من المكان تحت لافتة كتب عليها: "إمبراطورية مبنية على الإبادة الجماعية".

وتعتبر هذه الزيارة هي الزيارة السابعة عشرة لتشارلز إلى أستراليا والأولى منذ أن أصبح ملكا في عام 2022.

وسيحضر العاهل وقرينته استقبالًا في العاصمة الوطنية كانبرا يوم غد الاثنين. وقد رفض جميع قادة حكومات الولايات الست في أستراليا دعوات للحضور، وهو ما اعتبره المؤيدون للملكية إهانة.

يشار إلى أن الغائبين جميعهم من الجمهوريين الذين يفضلون أن يكون رئيس الدولة مواطن أسترالي بدلا من ملك بريطانيا.

ومن المقرر أن يسافر تشارلز يوم الأربعاء المقبل إلى ساموا، حيث سيفتتح اجتماع قمة رؤساء حكومات الكومنولث.