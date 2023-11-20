مصادر فلسطينية: استشهاد العشرات مع تواصل عدوان إسرائيل على غزة

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين مع تواصل عدوان إسرائيل لليوم 45 على التوالي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر فجرا المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، واستهدفه بالقصف المدفعي ما أدى إلى استشهاد 12 جريحا ممن يتلقون العلاج داخله، وأصيب اثنان من الكوادر الطبية بجروح.

وذكر مسئولون في الوزارة، أن القذائف المدفعية الإسرائيلية استهدفت الطابق الثاني من المستشفى، وهو الوحيد الذي يستقبل الجرحى والمرضى في شمال قطاع غزة.

وبحسب هؤلاء، فإن المستشفى الإندونيسي يضم آلاف النازحين، ونحو 700 ما بين كوادر طبية وجرحى ومرافقيهم.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية فجرا، مدرسة تأوي آلاف النازحين قرب المستشفى الإندونيسي ما خلف شهداء وجرحى.

في السياق، استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات إثر قصف إسرائيلي منزلين لعائلتي ضهير وأبو شلوف على رؤوس من فيهما في رفح جنوب قطاع غزة.

فيما أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وصول 24 شهيدا منهم 10 نساء وثمانية أطفال جراء غارات إسرائيلية على المدينة الليلة الماضية.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 13 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منازل في مخيمي النصيرات والبريج للاجئين وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة عسقولة بحي الزيتون وحي الصبرة جنوب المدينة.

وفي هجومين منفصلين تم الإبلاغ عنهما أمس في مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، تم قصف مبنيين سكنيين، مما أسفر عن استشهاد 50 و32 شخصًا على التوالي.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد ستة صحفيين فلسطينيين على الأقل في غزة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 13 ألفا بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة فيما أصيب أكثر من 30 ألفا بجروح، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وأوضح أن عدد البلاغات عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الطرقات ويتعذر انتشالهم، تجاوزت ستة آلاف بلاغ بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة، مشيرا إلى استشهاد 201 من الكوادر الصحية و22 من كوادر الدفاع المدني و60 صحفيا.

وأشار إلى خروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة فيما جرى استهداف 55 سيارة إسعاف، وخرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

واستمرت الاشتباكات البرية المكثفة بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة في مدينة غزة وما حولها، وكذلك في عدة مناطق في محافظة شمال غزة، وكذلك في خان يونس وشرق رفح (في الجنوب).

كما استمرت الغارات الجوية والقصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية في مناطق متعددة في أنحاء غزة.