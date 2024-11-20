الإمارات والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف العمل لمنع اتساع الصراع في المنطقة

أكدت الإمارات والأردن، اليوم الأربعاء، أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الدعم الإنساني الكافي لهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ الذي وصل العاصمة أبوظبي اليوم، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، استعرض الجانبان خلال اللقاء، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؛ خاصة المستجدات في قطاع غزة ولبنان.

كما شددا على الموقف الإماراتي الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق.

وأشارا إلى ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، والذي يهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم؛ الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.