أردوغان يحذر من أدنى خطأ في الحرب الروسية الأوكرانية وينصح الجميع بتوخي الحذر

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من «أدنى خطأ» في الحرب الروسية الأوكرانية، ناصحًا الجميع بـ«توخي الحذر».

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الأربعاء.

وقال أردوغان، إن «تركيا تعارض قرار بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي».

ونوه بأن «قرار بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة لضرب العمق الروسي سيؤدي لمزيد من التصعيد».

وقالت وكالة «أسوشيتد برس»، إن الولايات المتحدة ستسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية طويلة المدى لتنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية، وهو طلب طالما سعت إليه كييف.

وبحسب الوكالة، لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك قيود على استخدام أوكرانيا لنظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS)، كما هو الحال مع أنظمة الصواريخ الأمريكية الأخرى. فقد تقتصر عمليات النشر في البداية على منطقة كورسك الروسية، حيث استولت القوات الأوكرانية على أراضٍ في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي هذا القرار في الأيام الأخيرة من رئاسة جو بايدن، قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، والذي قال إنه سيجلب نهاية سريعة للحرب التي يخشى كثيرون أن تجبر كييف على تقديم تنازلات غير مقبولة.