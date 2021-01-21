محافظ البنك المركزي الكندي: إجراءات التحفيز الاقتصادي الحالية كافية

قال تيف ماكليم محافظ البنك المركزي الكندي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الكندي يتجاوب مع إجراءات التحفيز الحالية بما يكفي لتجاوز حالة التراجع الراهنة، ولا يحتاج إلى مزيد من الدعم من السياسة النقدية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماكليم في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء بعد قرار البنك المركزي أمس تثبيت أسعار الفائدة، أن صناع السياسة النقدية ناقشوا ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك إقرار خفض ضئيل للفائدة الرئيسية التي تبلغ حاليا 2ر50% لكنهم رأوا أن إجراءات التحفيز الحالية كافية.

ويتوقع البنك المركزي الكندي تعافيا سريعا للاقتصاد بعد انكماشه المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو السيناريو الذي قد يتطلب فيما بعد تقليص حجم برنامج شراء الأصول الذي ينفذه البنك المركزي بهدف ضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد حاليا.

وقال ماكليم "إذا جاء أداء الاقتصاد متفقا مع أو أقوى من توقعاتنا، فإنه لن يحتاج إلى مثل هذا القدر من إجراءات التخفيف الكمي بمرور الوقت".

وأضاف محافظ البنك المركزي أنه في حين يمتلك البنك الكثير من الأدوات التي يمكنه استخدامها عند الحاجة لتحفيز الاقتصاد، "فإنه وفق حالتنا الأساسية لا نتوقع أننا سنحتاج إلى مثل هذه الأدوات".

وأشار ماكليم إلى أن استقرار أسواق المال جعل أي خفض ضئيل للفائدة إذا دعت الحاجة لذلك خيارا مجديا.محافظ البنك المركزي أنه في حين تفقا مع أو أقوى من توقعاتنا، فإنه لن يحتاج إلى مثل هذا القدر من إجراءات التخفيف الكمي بمرور الوقت.