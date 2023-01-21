تحدث طارق العشري المدير الفني لسموحة، عن أسباب غضبه فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لولا قوانين الاتحاد المصري لكان استقال من تدريب سموحة.

وكان اتحاد الكرة قد وضع بندا بأن المدرب الذي يستقيل خلال الموسم لا يمكنه من تدريب فريق آخر بالدوري خلال الموسم ذاته، وهو الأمر الذي جعل طارق العشري مكملا للموسم مع سموحة.

وقال العشري عبر أون تايم سبورتس:" زياد طارق وحسام حسن فرضوا علي، وخالد عبدالفتاح رحل للأهلي دون موافقتي".

وأضاف:"لن يلعب لاعب فى سموحة رغما عني، ولكن رحل خالد عبدالفتاح بدون موافقتي وزياد طارق كنت لا احتاجه لأن لدي لاعبين في مركزه".

وأشار العشري إلى أنه لم يخسر فنيا أمام الأهلي في مباراة كأس مصر بالدور نصف النهائي.

فيما تحدث عن الهاني سليمان وقال حول استبعاده اليوم أمام سيراميكا كليوباترا:"كان لازم استبعده، وكل الناس عارفه ليه وهو مش مركز في الوقت الحالي".

ووجه إبراهيم فايق له سؤالا هل تقصد إنه "مفوت المباراة للأهلي" ورد العشري قائلا:" لم أقل ذلك، لكن مصر كلها قالت هذا الكلام".