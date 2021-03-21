روسيا: تأجيل إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرا اصطناعيا للفضاء بسبب مشكلات فنية

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أفادت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم السبت، بأن مشكلات فنية أجبرت برنامج الفضاء الروسي على تأخير إطلاق صاروخ لنقل 38 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء.

وتم تأجيل موعد الإطلاق الجديد لفترة قصيرة إلى يوم غد الأحد، قبل أن يقرر المسؤولون أن الإطلاق من قاعدة بايكونور في كازاخستان، سيكون بالفعل يوم الاثنين.

ويحمل الصاروخ سويوز أقمارا اصطناعية من 18 دولة مختلفة.

ولم تقدم "روسكوزموس" تفاصيل بشأن التأجيل.

وقال متحدث باسم الوكالة لمحطة "روسكوزموس تي في" اليوم السبت: "تعود الأسباب لطبيعة فنية وتحدث من وقت لآخر.

يشار إلى أن العديد من تلك الأقمار الاصطناعية ، بما في ذلك أقمار من المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية ، مخصصة لدراسة الكرة الأرضية وإرسال البيانات حول الكوكب.

وتقول روسكوزموس إن هذه أقمار الاصطناعية صغيرة الحجم ويصل وزنها إلى 200 كيلوجرام.