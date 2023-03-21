إعلام عبري: مبعوث إماراتي يصل إلى إسرائيل لإدانة تصريحات وزير ماليتها

يصل مبعوث إماراتي رسمي إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي نفى فيها وجود الشعب الفلسطيني، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن «خلدون المبارك، مبعوث رسمي من طرف الرئيس الإماراتي، يصل إلى إسرائيل اليوم، حيث سيلتقي بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج».



ووفق الإذاعة، فإن «المبارك يحمل معه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى إسرائيل، على خلفية تصريحات وزير المال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي نفى فيها وجود الشعب الفلسطيني، فضلاً عن أنه ألقى الخطاب في باريس من على منبر حمل شعارا لخريطتي الأردن وفلسطين التاريخية على نحو يظهر وكأن المملكة الأردنية جزء مما يسمى أرض إسرائيل الكبرى».



ونقلت الإذاعة عن مصادر إماراتية قولها، إن «المبعوث الإماراتي، سيبلغ إسرائيل بأنه سيكون من الصعوبة بمكان على بلاده القيام بأي استثمارات في إسرائيل، في حال قيام الحكومة الإسرائيلية بتمرير التشريعات التي تنقلب على الجهاز القضائي».



وأمس الاثنين، علقت وزارة الخارجية على التصريحات التي أدلى بها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته.



وشدد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.



واعتبر السفير أبو زيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.



وواصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تصريحات المتطرفة ضد الفلسطينيين، وذلك خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس.



فبعد أن دعا سموتريتش في وقت سابق لمحو بلدة حوارة وتراجع مبررا بأن ما قاله كان زلة لسان، جدّد تصريحاته المتطرفة قائلا هذه المرة، إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام.



وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات في خطاب ألقاه في حفل تكريمي خاص لذكرى جاك كوبفر، ناشط الليكود، أحد قادة حركة «بيتار» وعضو المنظمة الصهيونية العالمية، الذي توفي بالسرطان قبل عامين، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.



وأضاف: «يجب قول حقيقة جاك بكل قوة ودون تردد، قال إنه لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيون - لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني»، حسب زعمه.