الجيش الإسرائيلي يرهن وقف عملية رفح باستسلام حماس وإطلاق سراح الرهائن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي اليوم الأربعاء إن "توقيت العملية في رفح ستحدده إسرائيل".

وأضاف في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" "إذا أرادت حماس تجنب القيام بعملية في رفح فعليها أن تستسلم وتطلق سراح الرهائن".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح إن الاستعدادات لشن هجوم على مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، "ستستغرق بعض الوقت".

وأشار نتنياهو في كلمة عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما أنه لا يمكن "استكمال النصر دون دخول الجيش الإسرائيلي رفح للقضاء على بقايا كتائب حماس."

وأكد نتنياهو مجددا أنه وافق بالفعل على الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح، وأضاف: "وسنعتمد قريبا على خطة لإجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وصدرت تحذيرات إقليمية ودولية من التداعيات الكارثية لشن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح المكتظة بالنازحين من مناطق أخرى في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية ردا على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي ،ما اسفر عن مقتل 1200شخص واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.