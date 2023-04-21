طوارئ بموانئ البحر الأحمر لانتظام العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بالموانئ في أول أيام العيد

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، حالة الطوارئ القصوى بموانئ الهيئة بمحافظات "السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وجرى منع الأجازات واستمرار العمل بكافة موانئ الهيئة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد، وتشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وعدم السماح بدخول الأفراد والمركبات بدون تصريح، إضافة إلى تشديد لإجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الأفراد وأجهزة تفتيش الأمتعة.

وجرى مراجعة خطة الوقاية من أخطار الحريق، ومدى توافر الإشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها في كافة المباني للوقاية من أخطار الحرائق وأسلوب مواجهتها.

وأوضح البيان أنه جرى التنسيق مع شرطة تأمين الميناء، لتأمين الأسوار، وتنظيم وضع الأبراج المخصصة للحراسة على الأسوار، وتأمين البوابات مع إغلاق غير المستعمل منها، وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء، وتخصيص مكان لانتظارها، والتأكيد على ضرورة تفتيش الأماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر، والتحقق من سلامة الأشياء التي يحملها الأفراد داخل الميناء، والتشديد على الحراسة الليلية، والمرور والتفتيش عليها.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1586 راكبًا، وشهدت الموانئ تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و652 شاحنة و82 سيارة، وشملت حركة الواردات 1400 طن بضائع، و445 شاحنة و81 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4600 طن بضائع، و207 شاحنات وسيارة واحدة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء أمس السفن "عمان، الحرية2، وبوسيدون إكسبريس"، ومغادرة السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع، و315 شاحنة، وشهد الميناء أمس وصول وسفر السفن "آيلة وبريدج وسينا".