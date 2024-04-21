العاهل الأردني يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأحد، من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله التطورات الراهنة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحذر ملك الأردن، خلال الاتصال الهاتفي، من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، منبها إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكد ملك الأردن ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.

كانت بعض الدول قد اوقفت دعمها لوكالة أونروا عقب اتهامات إسرائيل لأكثر من عشرة موظفين من أونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وعلى إثر ذلك قررت عدة دول غربية تعليق تمويلاتها للمنظمة.

ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وألمانيا وهما أكبر مانحتين للمنظمة الأممية.