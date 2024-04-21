مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى السرو المركزي بدمياط

استقبل الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمود الديب، مدير هيئة التخطيط الصحي، بهيئة الرعاية الصحية، والوفد المرافق لهما.

وأوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبدالجواد، اليوم الأحد، أن الزيارة بدأت بتفقد مستشفى السرو المركزي، وتفقد المباني والإمكانيات التشغيلية وملحقاتها؛ وذلك لدراسة وتقييم وضعها استعدادا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تقدم الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل الوزارة، بالشكر والتقدير للقيادة السياسية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على الدعم اللا محدود للمنظومة الصحية بدمياط.