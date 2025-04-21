فخري كريم يبحث مع زلماي خليل زاد تطورات الأوضاع السياسية في العراق

استقبل رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، أمس الأحد، السفير الأمريكي الأسبق لدى العراق زلماي خليل زاد، في مدينة أربيل.

وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، إلى جانب التحديات الراهنة وسبل تفادي التصعيد وتجنب الانزلاق نحو أزمات جديدة، بحسب موقع كوردستان 24 الإخباري.

وتأتي زيارة خليل زاد إلى العراق ضمن جولة من اللقاءات السياسية أجراها مع رئيس الوزراء وعدد من قادة القوى السياسية والمسئولين، بهدف مناقشة تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى بشأن آفاق الاستقرار في البلاد والمنطقة.