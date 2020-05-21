توقيف عضو سابق في القوات الخاصة الأمريكية لتورطه المحتمل في فرار كارلوس غصن

أفاد مصدر قضائي أن السلطات الأمريكية أوقفت عضوا سابقا في القوات الخاصة الأمريكية يعمل في مجال الأمن الشخصي، وابنه، للاشتباه بتورطهما في فرار كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف صناعة السيارات "رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز" من اليابان في 30 ديسمبر الماضي.

وأوقفت السلطات الأمريكية كل من مايكل تايلور وهو عضو سابق في القوات الخاصة الأمريكية يعمل في مجال الأمن الشخصي، وابنه بيتر تايلور، اللذان يواجهان مذكرتي توقيف في اليابان، يشتبه بتقديمها المساعدة لكارلوس غصن في عملية فراره من اليابان في ديسمبر، ويفترض أن يمثلا أمام قاض اتحادي في ماساشوستس، الخميس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان غصن (65 عاما)، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي وصل إلى بيروت بصورة مفاجئة في 30 ديسمبر 2019، بعد فراره من طوكيو حيث كان ينتظر بدء محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتهرب ضريبي، يدحضها بشدة.

وأثار هروبه استياء واسعا في طوكيو، حيث سجن لمدة 130 يوما بعد توقيفه في نوفمبر 2018، قبل أن يُطلق سراحه مقابل كفالة مالية وشروط صارمة، تنص على وضعه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من السفر خارج اليابان.