سياحة مطروح: إعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإنذار منشآت مخالفة

قال محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، إنه تم إعدام 13 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 15 محضرا وإنذارا لمنشآت سياحية مخالفة، وذلك خلال حملة تفتيشية على الأنشطة السياحية.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أنه تم تحرير 5 محاضر نظافة وعدم استكمال شهادات صحية وعماله أجنبية بدون عقود، وتم تحرير 10 إنذارات سلامة وصحة مهنية.

ووجه اللواء خالد أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والمنشآت بجميع أنحاء مدن المحافظة خاصة مع بدء موسم الصيف السياحي والإقبال على المحافظة.