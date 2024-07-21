حسم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرار المعينين في غرفة شركات السياحة، الذي أثار جدلا في الأوساط السياحية خلال الأيام الأخيرة، وأصدر اليوم قرارا بتعيين 4 أعضاء، هم: نادر الببلاوي وكريم محسن وشريف البنا وهيثم عرفة، بمجلس إدارة الغرفة.

واكتمل المجلس من 12 عضوا، من بينهم 8 بالانتخاب و4 بالتعيين، وهم: تامر الشاعر وكريم المنباوي ونادر عياد وممدوح أبوزيد ومهند فليفل وأحمد ابراهيم ويسري السعودي ووليد خليل والدكتور نادر الببلاوي وكريم محسن وشريف البنا وهيثم عرفة



يأتي ذلك بعد اعتذار الدكتورة ريم فوزي، عضو الجمعية العمومية للغرفة ونائب رئيس لجنة النقل والطيران السابق بغرفة شركات السياحة عن قبول تعيينها بمجلس الإدارة لظروف خاصة، وفقا للقرار الذي أصدره وزير السياحة والآثار السابق أحمد عيسى.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويتم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، وكذا تشكيل اللجان الخاصة بالغرفة.

كان أحمد عيسى وزير السياحة والأثار السابق قد أصدر قبل ساعات من مغادرته المنصب الصادر قرارا في 26 يونيو الماضي بتعيين كلا من الدكتور نادر الببلاوي وكريم محسن والدكتورة ريم فوزي وشريف البنا بمجلس الإدارة، ثم عاد الوزير السابق وسحب القرار بعدما تردد من اعتذار أحد الأعضاء المعينين في الغرفة عن ممارسة مهامه كعضو مجلس إدارة.

يذكر أن غرفة شركات السياحة هي الغرفة الوحيدة من بين الغرف الخمسة التي لم يتم عقد جلستها الإجرائية واستكمال تشكيلها حتى الآن بالرغم من أنها الغرفة الأهم بين جميع الغرف السياحية.

وكانت الانتخابات التي أجريت في 25 مايو الماضي قد شهدت فوز 5 أعضاء بالتزكية و3 بالانتخاب ثم 4 أعضاء بالتعيين.