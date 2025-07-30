تركيا تعتزم تزويد سوريا بالغاز الطبيعي من أذربيجان

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستبدأ في تزويد سوريا بالغاز من أذربيجان لمساعدة البلاد في توليد الكهرباء.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن بيرقدار قوله إنه سيتم نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سوريا عن طريق خط أنابيب كيليس عبر تركيا اعتبارا من الثاني من أغسطس.

وأصبحت تركيا، التي كانت داعمة قوية لقوات المتمردين الساعين للإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، داعما قويا للحكومة السورية الجديدة، وهي تساعدها في تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار البلاد.

وذكر بيرقدار، أن إمداد سوريا بستة ملايين متر مكعب من الغاز من المتوقع أن يساعدها في توليد نحو 1200 ميجاوات من الكهرباء. وأفاد الوزير بأن قطر تساهم في تمويل المشروع.

وأضاف وزير الطاقة: "إن الهدف من الغاز الطبيعي الذي سيتم إمداد البلاد به هو زيادة إتاحة الكهرباء التي تتوافر لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع ساعات يوميا حاليا إلى 10 ساعات، مما يعود بالإيجاب على حياة الشعب".

وأضاف لوكالة الأناضول، أنه ستتم إقامة مراسم لهذا الغرض بحضور وزراء من تركيا وسوريا وقطر في كيليس في الثاني من أغسطس/ آب.