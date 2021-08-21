تغزّلت الفنانة عفاف شعيب، في الفنانة حلا شيحة قائلة عنها إنها جميلة ولذيذة وقلبها طيب وتتميز بخفة الدم.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ليالي ten" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، على شاشة "ten"، مساء الجمعة: "كل واحد حر في تصرفاته.. هو إحنا هنموت مع بعض.. كل واحد حر إن كان يمثل أو يتجوز أو يعتزل أو يتحجب.. مفيش رقيب على حد".

ورجّحت شعيب، أن تكون حلا قد تعرّضت لـ"الاستفزاز" من قِبل أحد الأشخاص، وأوضحت أن هناك معلومات غير صحيحة دائمًا ما يتم ترويجها دون أن تكون حقيقية.

وكانت حلا شيحة عنوانًا لأزمة صاخبة هزت الوسط الفني قبل أسابيع، بدأت بكتابتها منشورًا رفضت فيه إقدام تامر حسني على نشر كليب بحبك، وهو مأخوذ من مشاهد من الفيلم الذي طُرح مؤخرًا في دور العرض السينمائية، وقالت حلا إنها حزينة لرؤية هذه المشاهد وأنها تابت عن هذه المرحلة.

تامر رد عليها بالقول إن هذه المشاهد معروضة في دور السينما في الفيلم، وبالتالي ما جدوى الاعتراض على الكليب، كما تحدث عن أنه التزم بالاتفاق فيما بينهما.

كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا بعد الأزمة، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفتها بـ"محاولات العودة للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الالكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة"، على حد نص البيان.