ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة بمقياس ريختر دولة تشيلي اليوم الثلاثاء .

وأكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وفقا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، أن الزلزال ضرب منطقة "بيو بيو" البحرية وعلى بعد 158.88 كم شمال غرب ليبو، وهي مدينة ساحلية وسط شيلي، موضحا أن مركز الزلزال كان على عمق 2 كم.

وأفاد موقع "فولكانو ديسكفري" على الإنترنت بأن خدمة المراقبة الخاصة بالموقع حددت تقريرًا ثانيًا الذي سجل الزلزال بقوة 5.4 درجة، وأضاف أنه بناءً على البيانات الزلزالية الأولية، من المرجح أن يشعر الجميع تقريبًا بالزلزال على نطاق واسع في منطقة مركز الزلزال.

ويكون الزلزال قد تسبب أيضا في "أضرار خفيفة إلى متوسطة".