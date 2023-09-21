وزير النقل يناشد المصريين استخدام المترو وقطار إل أر تي

عَدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فوائد تطوير قطاع السكك الحديدية والطرق، وفي مقدمتها تقليل الحوادث بالطرق والشوارع المصري، وتقليص الازدحام المروري بنسبة تصل من 30 إلى 40%.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الشوارع كانت جراجات مفتوحة، ولكن بعد التوسع في وسائل النقل الجماعي سواء المترو أو المونوريل، والأتوبيس الكهربائي الذي سيتم إدخاله قريبا، موضحا أن مثل هذا التطوير ساهم بشكل كبير في توفير وقود بقيمة 8 مليارات جنيه من خلال هذه الوسائل النظيفة.

وناشد المواطنين ضرورة تغيير ثقافتهم والتوجه لاستخدام المترو وقطار إل أر تي، والذي يصل إلى العاصمة الإدارية والعاشر من رمضان والمدينة الرياضية، وعدم الاعتماد بشكل كبير على السيارات الخاصة، قائلا إن النقل الجماعي لا يلوث البيئة ولا يسبب ازدحام وقليل النفقات الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر وللدولة أيضًا من خلال تقديم خدمة متميزة.

وأعرب عن أمنيته في تقديم الخدمات التي تليق بالمواطن المصري، في إطار تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، معقبًا: «متقلقوش مصر جاية إن شاء الله».