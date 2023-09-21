أوكرانيا: دفاعاتنا الجوية تصدت لأكثر من 20 صاروخا في سماء كييف وضواحيها

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قالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت 20 صاروخا روسيا استهدفت المدينة وضواحيها، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأكد سيرهي بوبكو، مدير الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، أنه وفقا للمعلومات الأولية، "أطلق العدو صواريخ كروز طراز /كيه إتش – 101/555/55/"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف بوبكو، أن القوات الجوية الأوكرانية ستنشر المعلومات الرسمية عن عدد وأنواع الأهداف الجوية التي تم إسقاطها.

وتابع بوبكو، "سقط حطام الصواريخ في عدة أحياء بالعاصمة، وفي منطقة شيفشينكيفسكي، لحقت أضرار بأنبوب غاز، وبحسب المعلومات الأولية، لم يحدث حريق، وفي منطقة دارنيتسكي، تضررت المباني غير السكنية والسيارات المتوقفة جراء الحطام".

ويتعذر التحقق من هذه الأنباء من مصدر مستقل.