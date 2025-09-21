 صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود بعد إطلاق صواريخ من غزة - بوابة الشروق
الأحد 21 سبتمبر 2025 11:12 ص القاهرة
صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود بعد إطلاق صواريخ من غزة

أ ش أ
نشر في: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 21 سبتمبر 2025 - 11:00 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في مناطق عسقلان وأسدود ونيتساريم وموشاف شتوليم عقب رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بيانا للجيش الإسرائيلي أصدره اليوم الأحد، والذي أكد خلاله أن التحقيقات الأولية تشير إلى إطلاق صاروخين من قطاع غزة، حيث يُشتبه أن أحدهما سقط في منطقة مفتوحة دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار كبيرة.

من جهتها.. أوضحت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "MDA" أنها لم تتلق أي بلاغات عن إصابات أو أضرار مادية حتى الآن بعد إطلاق الصواريخ.

وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص، وأن قواته تتابع الوضع عن كثب.

