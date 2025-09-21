ترامب مطالبا بمقاضاة خصومه: حاكموني مرتين ووجهوا ضدي 5 لوائح اتهام

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بالتحرك بسرعة لمقاضاة عدد من خصومه السياسيين.

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طلب ترامب يمثل خرقا للجدران التقليدية الفاصلة بين البيت الأبيض ووزارة العدل فيما يتعلق بسلطة التقدير في الملاحقات القضائية.

وفي سلسلة من المنشورات على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، دعا ترامب إلى مقاضاة كل من المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس (ديمقراطية)، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" جيمس كومي، والسيناتور آدم شيف (ديمقراطي)، زاعما أن الثلاثة "مذنبون حتى النخاع".

وكان كل من كومي وجيمس قد خضعا لتحقيقات من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فرجينيا هذا العام، لكن لم يتم توجيه أي اتهام إليهما. وكلاهما نفى ارتكاب أي مخالفات.

وقال ترامب في إحدى رسائله إلى بوندي: "لا يمكننا التأجيل أكثر، فهذا يدمر سمعتنا ومصداقيتنا. لقد حاكموني مرتين، ووجهوا إلي لائحة اتهام (5 مرات) على لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن".

وكانت رسائل ترامب واحدة من أوضح محاولاته حتى الآن لتجاوز القيود التقليدية المفروضة على تدخل الرئيس الأمريكي في التحقيقات المتعلقة بإنفاذ القانون، وذلك بعد أشهر من دعواته لتوجيه اتهامات جنائية ضد من يعتبرهم أعداء سياسيين.

وتأتي أيضا بعد يوم واحد من دعوته إلى إقالة المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، إريك سيبرت، الذي استقال تحت الضغط بسبب قراره عدم توجيه اتهامات ضد كومي وجيمس.

وفي أحد منشوراته، أعلن ترامب أنه يعتزم ترشيح ليندسي هاليجان، مستشارة البيت الأبيض ومحاميته الشخصية السابقة، لتكون المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فيرجينيا.

وانضمت هاليجان إلى الفريق القانوني الشخصي لترامب في عام 2022، وكانت موجودة في منتجع مارالاجو عندما نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في إطار تحقيقه في احتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأولى، وتشغل هاليجان حاليا منصب مستشارة في البيت الأبيض، وهي لا تملك أي خبرة سابقة كمدعي عام.