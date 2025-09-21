عمرو موسى: سياسة نتنياهو لن تضمن لإسرائيل الأمن أو الاستقرار

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن السياسة الإسرائيلية الحالية لن تضمن لإسرائيل لا أمنا ولا استقرارا على المدى البعيد، مشددا أن الأمن الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأوضح في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الأحد، أن الدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، مؤكدا أن هناك صحوة متزايدة في المجتمع الدولي ضد استمرار هذه السياسات، وهذه الصحوة باتت موجودة حتى داخل المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة الذي بدأ يرفع صوته اعتراضاً على النهج الإسرائيلي.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن يضع إسرائيل على أرضية هشة وغير مستقرة، مؤكدا أن التغيير أصبح ضرورة حتمية إذا كانت إسرائيل تريد أن تعيش كدولة طبيعية في المنطقة، وليست دولة احتلال مفروضة بالقوة.

وأضاف أن المنطقة تمر حالياً بمرحلة وصفها بـ"الحرب السياسية الكبيرة"، لافتاً إلى أن التعامل مع هذه التطورات يجب أن يتم بحذر شديد وأن يُترك للدول اتخاذ قراراتها بعيداً عن الضغوط والإثارة الإعلامية.

ورفض موسى الخوض في تفاصيل ما يُطرح من تكهنات حول احتمالات اندلاع حرب بين مصر وإسرائيل، مؤكداً أن هناك محاولات إسرائيلية متعمدة لإثارة البلبلة من خلال إطلاق تصريحات وتقارير تزعم أن مصر تخترق الاتفاقيات أو تحشد قوات عسكرية، مؤكداً أن مثل هذه الادعاءات ليست تستهدف الضغط والتشويش.