من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين، بناء على طلب إستونيا لبحث انتهاك طائرات مقاتلة روسية للمجال الجوي للدولة الواقعة في منطقة البلطيق أمس الأول الجمعة.

وهذه هي المرة الأولى منذ 34 عاما من عضوية إستونيا في الأمم المتحدة التي تطالب فيها تالين عقد اجتماع طارئ، طبقا لبيان لوزارة الخارجية الاستونية صدر اليوم الأحد ووصفت تصرفات روسيا بأنها "جزء من حملة روسية أوسع لاختبار عزم أوروبا وحلف شمال الأطلسي"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وذكر وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا "دخلت 3 طائرات مقاتلة روسية مسلحة المجال الجوي الإستوني أمس الأول الجمعة لمدة 12 دقيقة، منتهكة بذلك سلامة أراضي استونيا ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف، "سلوك روسيا لا يتماشى مع المسئوليات التي يتحملها عضو دائم في مجلس الأمن".

وتابع، "لذلك من المهم أن تتم معالجة هذه الأفعال-خاصة عندما يرتكبها عضو دائم في مجلس الأمن- داخل تلك الهيئة".