 حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية


نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 7:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 7:58 ص

أعلن "حزب الله" اللبناني أن عناصر من وحدة الدفاع الجوي أسقطوا مساء أمس الأحد مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900".

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مساء يوم الأحد بِإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900".

وأفادت مراسلة روسيا اليوم في وقت سابق بتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية.

كما تحدث "حزب الله" منتصف الشهر الجاري عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450".


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