عباس يبحث مع ممثلة ألمانيا السلام وتثبيت وقف إطلاق النار بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- المسئولة الألمانية أكدت ضرورة أن يكون للسلطة الفلسطينية دور مهم في الحكم والأمن في قطاع غزة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مع رئيسة مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا إنكي شليم، السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك في لقاء بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة، أن عباس استمع إلى شليم بشأن مواقف بلادها السياسية الداعمة للسلام، وجهودها لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وتخصيص مبالغ إضافية خلال الفترة المقبلة، علاوة على عقد مشاورات حكومية مطلع الشهر القادم.

وأكدت المسئولة الألمانية ضرورة أن يكون للسلطة الفلسطينية دور مهم في الحكم والأمن في قطاع غزة بدعم عربي ودولي من قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام، وفق الوكالة.

وأشارت شليم إلى استعداد ألمانيا للرعاية المشتركة مع مصر لتنظيم المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة مع التأكيد على دور الحكومة الفلسطينية والإشادة بما قامت به من خطط وتحضيرات في هذا الشأن.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، لإعادة الإعمار، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار، وتعتزم استضافة المؤتمر الدولي لإعمار غزة في نوفمبر المقبل.

بدوره شكر عباس ألمانيا على مواقفها ودورها البارز في دعم السلام والاستقرار، مشيدا بكل المساعدات الإنسانية، وبرامج دعم بناء المؤسسات الفلسطينية.

وجدد الرئيس الفلسطيني الالتزام بجميع التعهدات التي قطعتها دولة فلسطين من أجل الإصلاح، دون تفاصيل عن طبيعة هذه التعهدات.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا وتطويرها بما ينعكس إيجاباً على علاقات الصداقة التي تربط الشعبين.