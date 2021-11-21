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الإعلان عن حكام مباراتي برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال

الشروق
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:22 م

وقع الاختيار على الحكم الروسي سيرجي كاراسيف، لإدارة مباراة برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوي أبطال أوروبا.

وأدار كاراسيف في السادس من أكتوبر الماضي مواجهة إيطاليا وإسبانيا (1-2) في دوري الأمم الأوروبية.

وسيحظى كاراسيف بمساعدة مواطنيه إيجور ديميشكو وماكسيم جافريلين، في المباراة المقررة على ملعب كامب نو والتي ستكون نتيجتها حاسمة بالنسبة للفريق الكتالوني في التشامبيونزليج.

واختير الحكم الألماني فليكس بريش، لإدارة مباراة فياريال ومانشستر يونايتد المقرر يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب لاسيراميكا ضمن منافسات نفس الجولة من البطولة الأوروبية العريقة.


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