تأجيل محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بالشرقية لجلسة الخميس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، قرارًا في القضية رقم 519 جنايات قسم شرطة فاقوس لسنة 2023، بتأجيل محاكمة شاب إلى جلسة الخميس المقبل، لاستكمال مناقشة مجرى التحريات؛ لاتهامه بقتل رئيس جمعية خيرية وسرقته في مدينة فاقوس.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بالعثور على جثة المجني عليه "ياسر إبراهيم مصطفى العلايلي"، 58 سنة، مشرف نشاط بمدرسة ورئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، مقيم ببندر فاقوس، جثة هامدة ووجود آثار خنق وحبل حول عنقه، وذلك داخل مقر الجمعية الخيرية التي يتولى رئاستها، وكان باب الخزينة الخاصة بالجمعية كان مفتوحا على مصراعيه ولا يوجد بها أموال.



تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو محمود، 23 سنة، عاطل.



جاء في أمر الإحالة أن المتهم كان يتردد بصفة دورية على المجني عليه لصرف مبلغ الإعانة المستحق لوالدته، ويوم الواقعة توجه المتهم إلى المجني عليه حيث كان متواجد بمفرده داخل الشقة مقر الجمعية، فغافله المتهم ثم طوق عنقه بحبل وما أن أزهق روحه حتى سرق هاتفه والمبالغ المالية الموجودة بخزينة الجمعية ولاذ بالفرار.



فيما تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.