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الدولار يرتفع وسط ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة

طوكيو - قنا
نشر في: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 21 نوفمبر 2024 - 10:24 ص

ارتفع الدولار بشكل طفيف اليوم، وسط ترقب للسياسات التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

وبعد ثباته على مدار ثلاث جلسات، عاود الدولار الصعود حيث رفع المستثمرون مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين ليقترب من أعلى مستوى في عام عند 107.07 الذي سجله الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر الدولار 106.56 مرتفعا عن أقل مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.

واستقر اليورو تقريبا عند 1.054725 دولار بعد أن هبط 0.5 بالمئة أمس، ليعود صوب أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 1.0496 دولار.

وتخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها أمام الين متراجعة 0.33 بالمئة إلى 154.91 ين رغم استمرار تعرض العملة اليابانية لضغوط.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07 بالمئة إلى 1.2656 دولار.

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