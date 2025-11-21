آدم جرانت يدعو لإلغاء اللابتوب من الفصول الدراسية: الكتابة اليدوية تعزز التعلم ورفع الدرجات

دعا أستاذ علم النفس التنظيمي والكاتب الأميركي الشهير آدم جرانت، المحاضر بكلية وارتون لإدارة الأعمال، إلى إزالة أجهزة اللابتوب من الفصول الدراسية، مؤكدًا أن الاعتماد على الكتابة اليدوية خلال المحاضرات يمنح الطلاب قدرة أكبر على الاستيعاب والتحصيل.

وأشار جرانت، صاحب الكتابين الأكثر مبيعًا «فكر مرة أخرى» و«الإمكانات الخفية»، إلى نتائج 24 تجربة بحثية أظهرت أن الطلاب الذين يدونون ملاحظاتهم باليد يحققون درجات أعلى ويتعلمون بشكل أعمق مقارنة بمن يستخدمون لوحات المفاتيح.

وأوضح أن التفوق لا يرتبط فقط بانخفاض مستوى التشتت، بل لأن الكتابة اليدوية تسهم في معالجة معرفية أعمق وإنتاج عدد أكبر من الصور الذهنية.

ونشر جرانت عبر حسابه على منصة «إكس» دراسة تبرز الفارق بين الطريقتين، وعلق قائلا: «القلم أقوى من لوحة المفاتيح»، في إشارة إلى الأفضلية العلمية للكتابة اليدوية في بيئة التعلم.

ويعد آدم غرانت أحد أبرز الأصوات الأكاديمية المؤثرة في مجاله، إذ يقدم عدة برامج إذاعية عبر TED، ويتابعه أكثر من 869 ألف شخص منذ انضمامه إلى المنصة عام 2013.

أما علم النفس التنظيمي فهو فرع تطبيقي من علم النفس يدرس السلوك البشري في أماكن العمل لتحسين الأداء الوظيفي ورضا الموظفين. يركز هذا المجال على فهم الدوافع، اتخاذ القرارات، والعمل الجماعي، وتطبيق مبادئ علم النفس في مجالات مثل التوظيف، التدريب، وإدارة الموارد البشرية لزيادة فعالية المنظمة ورفاهية الموظفين.