سلوفاكيا: تأجيل تدشين مفاعل نووي جديد

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صرح وزير الاقتصاد السلوفاكي كاريل هيرمان، للصحفيين في براتيسلافا، اليوم الأربعاء، بأن التعقيدات التقنية سوف ترجئ تدشين المفاعل الثالث في محطة الطاقة النووية موخوتسه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال هيرمان إنه لن يتم تدشين المفاعل الثالث في 2022 وموعد التدشين غير مؤكد.

وأضاف أن التعقيدات ليست كبيرة ولكن شركة سلوفينسك إليكترارني سوف تتأثر ماليا "في الأسابيع أو ربما الشهور الأولى من 2023".

كما أن التأجيل يعقد دعم الطاقة المخطط للأسر الذي كان مرتبطا بمصدر الطاقة الجديد.

ووصف هيرمان الوضع المالي لشركة سلوفينسك إليكترارني بـ"الصعب والمتفاقم"؛ ما يؤثر على خطط الحكومة لفرض ضريبة استثنائية على الأرباح من توليد الطاقة تماشيا مع الآلية الأوروبية.