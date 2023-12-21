خالد يوسف: أحمد العوضي موهوب جدا ولم يأخذ فرصته السينمائية

قال المخرج خالد يوسف إن فيلم «الإسكندراني» سيعرض ٤ يناير المقبل 2024 في دور العرض السينمائى بمصر، مشيرا إلى أن الإعلان التشويقى للعمل حصد تفاعلات كبيرة جدا إيجابية ومشاهدات وصلت من ١٦ إلى ١٧ مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف يوسف في مداخلة تلفزيونية أن هناك استحسانًا للإعلان التشويقى لفيلم «الإسكندراني»، قائلا: «الفنان أحمد العوضى فيه جدعنة ولاد البلد وأن الإسكندرانية جدعان وولاد البلد».

وأشار إلى أن «بطل الفيلم بكر الإسكندرانى والذى يجسده أحمد العوضي، لازم تكون هيئته مصارع وملاكم فضلا عن أن العوضى ممثل موهوب جدا ولم يأخذ فرصته السينمائية وهذه أول إطلالة ببطولة العوضى وسيكون في مصاف أبطال السينما والصفوف الأولى».

وأوضح أن الفنان حسين فهمى سيقوم بدور (جرجو) الخواجة اليونانى المحب لمصر وهو الدور الأول لحسين فهمى في دور أجنبى بالرغم من شكله، مشيرا إلى أنه شخص محب للحياة ويحترم عمله وطقوس العمل، حيث إنهما صديقان على المستوى الشخصى.

وأكد خالد يوسف أن سيناريو فيلم «الإسكندراني» هو نسخة قديمة من كتاب للراحل أسامة أنور عكاشة وقعت تحت يده بعنوان «الإسكندراني» حاول البعض أن ينتجوا له فيلمًا ولم يكلل بالنجاح فنزل ككتاب للسيناريست الكبير ووجدت فيه فكرة فيلم عظيم.

وأشار إلى أنه حصل على الإذن من أسرة السيناريست الكبير وقام بتعديل على السيناريو حتى يتناسب مع ٢٠٢٤ وتم القص منه لأنه طويل.

يشارك في فيلم الإسكندرانى بجانب الفنان أحمد العوضى والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومى فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبدالله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وحددت الشركة المنتجة يوم 4 يناير المقبل، موعدًا لطرح الفيلم بجميع دور العرض السينمائي في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة الميلادية، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.