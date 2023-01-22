وائل القباني: الزمالك حصل على الدوري في الموسم الماضي بالتوفيق والاستقرار

قال وائل القباني لاعب نادي الزمالك السابق، إن مارسيل كولر مدرب نادي الأهلي لم يُخطط لمباراة القمة بشكل جيد، معقبًا: «المباراة هي اللي مشيت كده، خاصة أن التغييرات في النادي الأهلي لم تحدث إلا بعد إحراز النادي الأهلي أول هدف».

وأضاف القباني في تصريحات تليفزيونية، أن نادي الزمالك حصل على الدوري العام الماضي بالتوفيق والاستقرار، والتعامل داخل غرفة الملابس، وليس بسبب المدير الفني فقط مثلما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك في تشكيلاته يعتمد على اللعب في غير المراكز واللعب بصورة غير سليمة، متسائلًا: «هل ما يفعله مدرب نادي الزمالك هدفه ترك النادي لكي لا يدفع الشرط الجزائي؟».

وأوضح أن نادي الزمالك غير مستقر، وهذا أدى لمشاكل كبيرة، سواء من الناحية الإدارية أو النفسية، مما فكك الترابط الذي كان موجودا في نادي الزمالك العام الماضي.