دول غرب أفريقيا تعلن نشر قوة مشتركة في ظل تصاعد عنف المتطرفين

أعلن وزير دفاع النيجر ساليفو مودي، اليوم الأربعاء، أن دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي التي تقودها مجالس عسكرية في غرب أفريقيا شكلت قوة مشتركة، سوف يتم نشرها قريبا في منطقة الساحل النائية؛ لمواجهة تصاعد عنف المتطرفين.

وقال خلال حوار مع التلفزيون الحكومي، إن أفراد القوة الـ5000 سيتمركزون في الدول الثلاثة، مضيفا أن بعض العمليات المشتركة بدأت بالفعل.

ويذكر أن النيجر، علاوة على مالي وبوركينا فاسو، تواجه منذ أكثر من عقد تمردا تقوده جماعات من بينها جماعات متحالفة مع تنظيمي القاعدة و(داعش).

وفي أعقاب انقلابات عسكرية في الدول الثلاثة خلال الأعوام الأخيرة، طردت المجالس العسكرية الحاكمة القوات الفرنسية، واتجهت إلى وحدات المرتزقة الروسية من أجل المساعدة الأمنية.

مع ذلك، فإن الوضع الأمني في منطقة الساحل تفاقم منذ تولي المجالس العسكرية السلطة، حسبما قال المحللون، بعد وقوع عدد قياسي من الهجمات ومقتل مدنيين على يد المسلحين والقوات الحكومية.

وأسفر العنف في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، عن مقتل أكثر من 3470 شخصا خلال الستة أشهر الماضية، في حين نزح 2.6 مليون شخص، بحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.