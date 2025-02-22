رئيس لبنان: الاستقرار في الجنوب يتطلب انسحاب إسرائيل من التلال التي تمركزت فيها

أكد رئيس لبنان جوزف عون، اليوم السبت، أن الاستقرار في جنوب لبنان يتطلب انسحاب الإسرائيليين من التلال التي تمركزوا فيها وإعادة الأسرى اللبنانييين.

جاء ذلك خلال استقبال عون، ظهر اليوم السبت، في قصر بعبدا للسيناتور عن ولاية تكساس الأمريكية روني جاكسون في حضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن رئاسة اللبنانية.

وأكد الرئيس اللبناني لجاكسون "أن الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود، يتطلب انسحاب الإسرائيليين من التلال التي تمركزوا فيها وإعادة الأسرى اللبنانيين الذين احتجزوا خلال الحرب الأخيرة"، قائلاً "هذا الموقف اللبناني ثابت ونهائي".

وأكد عون أن "الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الاسرائيليون وهو جاهز للتمركز على طول الحدود"، لافتًا الى أن "التعاون قائم بشكل جيد مع القوات الدولية العاملة في الجنوب بهدف تطبيق القرار 1701 وما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي".

وأشار رئيس لبنان إلى أن " إسرائيل، باستمرار احتلالها للتلال، خرقت هذا الاتفاق وعلى الدول الراعية له، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية ، الضغط عليها للالتزام به كليا."

وأكد عون للسيناتور الأمريكي أن الجيش اللبناني "يقوم بواجباته كاملة وبالتنسيق مع "اليونيفيل" ولا صحة عن كل ما يشاع عن أنه يتهاون في تطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وجدد الرئيس اللبناني "شكره للولايات المتحدة على الدعم الذي تقدمه للبنان وخصوصاً للجيش اللبناني"، مطالبًا "بزيادة هذا الدعم الذي يعزز من جهوزيته عدةً وعدداً ويمكّنه من القيام بالمهمات على نحو كامل".

وأعرب عن أمله "في أن يلقى المطلب اللبناني التجاوب المطلوب من الإدارة الأمريكية الجديدة ومجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين."

من جانبه هنأ السيناتور الأمريكي الرئيس اللبناني على انتخابه، مؤكداً "وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب لبنان الذي بدأ يستعيد عافيته بعد دخوله في مرحلة جديدة من الاستقرار على إثر انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة".

وشدد على أنه "سيعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزملائه الشيوخ والنواب من أجل توفير الدعم المادي والتجهيزي اللازمين للجيش اللبناني الذي يقوم بعمل استثنائي ويلقى الدعم من الجميع داخل لبنان وخارجه"، لافتًا الى أن "التعاون بين لبنان والولايات المتحدة هو لمصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي".

وبعد اللقاء قال السيناتور جاكسون "أعتقد أن لدينا شريكًا رائعاً في شخص الرئيس هنا في لبنان، واتطلع كعضو في الكونجرس الأمريكي إلى استمرار العلاقة التاريخية الطويلة التي تجمعنا".

وأضاف "نريد أن نضمن أننا قادرون على تقديم الموارد والدعم الذي وفرناه تقليديًا، وهذا وقت حاسم للقيام بذلك، خصوصًا في ما يتعلق بالقوات المسلحة اللبنانية، ونريد أن نضمن استمرار دعمنا لهذه الجهود".

وتابع السيناتور الأمريكي "نريد أن نرى لبنان، وليس فقط لبنان، بل الشرق الأوسط بأكمله يدخل حقبة جديدة من السلام والازدهار، وأعتقد أن هذا ممكن تمامًا في الوقت الحالي. لقد تغيرت أشياء كثيرة، وكان هناك الكثير من الألم والمعاناة للوصول إلى هذه المرحلة".

واعتبر أن "هذه فرصة فريدة لإعادة ضبط الكثير مما يجري في هذه المنطقة وتحسين حياة الكثير من الناس، وكما قلت مرة أخرى، إعادة السلام والازدهار الحقيقيين إلى المنطقة، ورؤية لبنان ينمو اقتصاديًا، والشعب اللبناني يعيش حياة أفضل يومًا بعد يوم."

ورداً على سؤال حول انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا زالت تحتلها قال " اعتقد أننا سنواصل العمل لمحاولة التوسط والقيام بدور الوسيط بين القيادة اللبنانية والقيادة الإسرائيلية"، مضيفاً "نريد أن يعيش اللبنانيون على جانب، والإسرائيليون على الجانب الآخر، ويتمكنوا من النظر عبر الحدود ورؤية بعضهم البعض والشعور بالأمان".