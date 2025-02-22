خط الأسرى الفلسطينيون - قبيل الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل -على جدران سجن جلبوع شعارات تعبر عن صمودهم.

وكتب الأسرى الفلسطينيون على جدران السجن: "لن ننسى، لن نركع، وسنموت شهداء"، في رد مباشر على استفزازات مصلحة السجون التي أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل عبارات "لن نغفر، ولن ننسى"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مصلحة السجون كشفت عن تلك الكتابات خلال تفتيش المعتقل، ما أثار استنفارًا أمنيًا داخل السجن.

وفي وقت سابق، ألبست مصلحة السجون الأسرى المحررين ملابس رياضية تحمل رموزًا إسرائيلية، ضمن محاولات للضغط النفسي عليهم.

وقال مسئول وحدة مصلحة السجون لـ"يديعوت أحرونوت": "إلى جانب تنفيذ المخطط السياسي لإطلاق سراح المختطفين، فإننا نعمل على إدارة السجون وتوجيه القوات للقيام بأنشطة ضد أي نية لزعزعة النظام في السجون".

وفي الأسبوع الماضي، اتجهت مصلحة سجون الاحتلال إلى تبديل ملابس الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في الجولة السادسة، وألبستهم ملابس عليها شعارات ما يسمى بنجمة داوود وشعار مصلحة السجون، إلى جانب نقش: "لن ننسى ولن نغفر".