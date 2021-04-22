الرئيس العراقي: استقرار البلاد وأمنها وسيادتها جزء لا يتجزأ من أمن سلامة المنطقة

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، إن استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس - أن صالح التقى يوري بوريسوف نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ورئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية - الروسية المشتركة، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بكافة المجالات.

وناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، واستعرضا التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وبحثا أعمال اللجنة العراقية - الروسية المشتركة وضرورة السعي المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي تتوصل إليها.

وأشار صالح إلى أن المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق لتجاوز الخلافات وتخفيف التوترات عبر الحوار، لافتًا إلى أن الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار.