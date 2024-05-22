محافظ الإسكندرية: رصف 5 شوارع بحي منتزه ثان بتكلفة 29 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على صيانة ورفع كفاءة الطرق في جميع أحياء المحافظة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة. وأشار إلى أنه تم توجيه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق ذات الحاجة العاجلة، وإعادة الشوارع إلى حالتها الأصلية، والعمل على تجميل شوارع المدينة لتكون بمظهر يليق بها أمام سكانها وزوارها.

وأضاف المحافظ في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تلبيةً لمطالب أهالي حي منتزه ثان في ترميم الشوارع المتهالكة ورفع كفاءة الطرق، قامت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ببدء تنفيذ أعمال الرصف في 5 شوارع من شوارع الحي ضمن الخطة السنوية للرصف لهذا العام. وتتضمن هذه الشوارع: شارع مصطفى كامل، وشارع السكري من شارع الملك حفني، وشارع المنشية البحرية، وشارع سعد زغلول بالمندرة القبلية، وشارع حوض 10 أبو سرحة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 29 مليون جنيه.

من جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود، مديرة مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه تم البدء في رصف 3 شوارع حتى الآن.

وهذه الشوارع هي: شارع المنشية البحرية، حيث تم وضع طبقة أساسية وتجهيز الأرصفة، وشارع السكري المتفرع من شارع الملك حفني قبلي، وشارع مصطفى كامل من شارع الملك حتى شارع اسكوت.