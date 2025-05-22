النائبة نجلاء العسيلي: تحرك الرئيس السيسي في أزمة البنزين المغشوش صفعة حاسمة على وجه الفساد

وصفت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة المتورطين في أزمة البنزين المغشوش بأنها تمثل «صفعة حاسمة على وجه الفساد» ورسالة رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن وسلامته.

وأكدت العسيلي، في بيان لها اليوم، أن سرعة تحرك الدولة وبدء اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد المسؤولين عن الكارثة يعكس وجود إرادة سياسية جادة لا تتهاون مع التقصير أو الفساد، مشيرة إلى أن الرأي العام كان في انتظار هذا الحسم، خاصة بعد تفاقم شكاوى المواطنين من أعطال ميكانيكية في سياراتهم عقب التزود بالبنزين من بعض المحطات.

وأشادت بما أعلنه وزير البترول من إجراءات، معتبرة أن القيادة السياسية تؤكد يومًا بعد يوم متابعتها الدقيقة لتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين وحرصها على التدخل السريع لحمايتهم من أية ممارسات ضارة أو مهملة.

وطالبت العسيلي بفتح تحقيق رقابي موسع للوقوف على آليات ضبط جودة الوقود، داعية إلى إنشاء شبكة وطنية موحدة تتيح تتبع حركة التوريد والفحص داخل جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، ضمانًا لعدم تكرار الأزمة.