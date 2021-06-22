الاتحاد الأفريقي: الجزائر توقع معاهدة الانضمام لوكالة الأدوية الأفريقية

ذكر الاتحاد الإفريقي أن الجزائر وقعت على معاهدة الانضمام إلى "وكالة الأدوية الأفريقية"، التي تعد ثاني مؤسسة قارية طبية متخصصة بعد "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وذكر الاتحاد الإفريقي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن "وكالة الأدوية الأفريقية" ستقوم بتعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي بتنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة التي تضررت بسبب جائحة كورونا فضلاً عن انتشار الاوبئة في عدد من بقاع القارة.

وأوضح البيان أن وكالة الادوية الأفريقية ستعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصيدلانية في القارة والحصول على صناعة أدوية أفريقية آمنة ذات أسعار مناسبة.