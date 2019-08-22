الجيش الليبي: مقتل وإصابة 28 عنصرا من قوات الوفاق في ضربة جوية بالسبيعة

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أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين من قوات الوفاق في ضربة جوية نفذتها القوات الليبية في منطقة السبيعة بطرابلس.

ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث"، دون المزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الوطني الليبي قد صد هجوما لقوات الوفاق على منطقة السبيعة في طرابلس أمس، وذلك في إطار تطوير خطة الهجوم على الأرض تحت غطاء جوي من سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية.

​وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين قوات الوفاق، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.