كشفت التحريات الأمنية في واقعة العثور على جثتين مجهولتين في حالة تعفن وتحلل لرجل وسيدة في نهر النيل بمدينة أوسيم، عن غرقهما عقب عيد الأضحى المبارك في واقعتين مختلفتين أبلغ عنهما حينها لكن تعذر التوصل إلى جثتيهما.

وأوضحت التحريات التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع مباحث أوسيم، أن الجثتين عثر عليهما غرقا في مياه النيل في واقعتين مختلفتين عقب عيد الأضحى المبارك في نهاية شهر يوليو الماضي.

وأكدت التحريات الأمنية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعتين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي، منذ أيام قليلة، بالعثور على جثتين على ضفاف النيل بمركز أوسيم شمال الجيزة.

وبالانتقال إلى الموقع تبين العثور على جثتين متحللتين ومتعفنتين لرجل وسيدة، وتعذر التعرف على ملامحهما أو عمرهما بسبب التحلل الكامل لهما.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية الوفاة وتحديد وقتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، الذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة، التي أمرت بسحب عينات الحمض النووي من جثتيهما، لتحليلها، لتحديد هويتهما.

كما كلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وسرعة تحديد هوية الجثتين.