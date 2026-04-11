انتقد البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، بشدة ما وصفه بـ"وهم القوة المطلقة" الذي يغذي الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران، في أقوى إدانة له حتى الآن.

وترأس ليو، قداس صلاة مسائي في كاتدرائية القديس بطرس في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الولايات المتحدة وإيران مفاوضات مباشرة وجها لوجه في باكستان، وفي وقت كان فيه وقف إطلاق نار هش لا يزال صامدا.

ولم يذكر البابا، وهو أول بابا مولود في الولايات المتحدة في التاريخ، الولايات المتحدة أو الرئيس دونالد ترامب بالاسم في صلاته التي كانت مقررة قبل الإعلان عن المحادثات، لكن نبرة ليو ورسائله بدت موجهة إلى ترامب والمسئولين الأمريكيين الذين تفاخروا بالتفوق العسكري الأمريكي وبرروا الحرب بلغة دينية.

وقال ليو: "كفى عبادة للذات والمال! كفى استعراضا للقوة! كفى حربا!".