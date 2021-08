امرأة أفغانية تضع مولودها في الجو خلال رحلة هروبها من طالبان

وضعت امرأة أفغانية مولودها على متن طائرة إجلاء تابعة للقوات الجوية الأمريكية متوجهة من أفغانستان إلى قاعدة رماشتين الأمريكية في ألمانيا.

وذكرت قيادة النقل الجوي الأمريكية على موقعها الرسمي على تويتر بأنها تمكنت من إنقاذ حياة أم عندما بدأت تشعر بآلام الولادة، وتمكنت من مساعدتها في إنجاب طفلة.

وأوضح قائد الطائرة أنه اضطر للتحليق على ارتفاع أقل من المعتاد لزيادة ضغط الهواء في الطائرة حماية لحياة وصحة الأم، وبعد الهبوط ساعدت فرقة إسعاف عسكرية الأم في الولادة في حجرة الشحن في الطائرة، ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى في ألمانيا. وهي والمولود في حالة جيدة.

ونشرت قيادة النقل الجوي، على حسابها على تويتر صورا "مرفقة مع الخبر" تظهر الأم الأفغانية تغادر الطائرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا بعد لحظات من ولادتها.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o