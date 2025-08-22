غرامة محتملة لوزير الخارجية البريطاني بعد صيد غير قانوني برفقة نائب الرئيس الأمريكي

اصطحب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في وقت سابق هذا الشهر، نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في رحلة لصيد السمك، وكان أقرب شيء تمكن من اصطياده هو غرامة ضخمة.

وقال متحدث باسم وكالة حماية البيئة، اليوم الجمعة، إن لامي تلقى تحذيرا كتابيا بسبب صيده السمك بدون تصريح.

وأضاف أنه بالنسبة لانتهاك القانون، كان الأمر بسيطا نسبيا، لكنه قد يكلفه غرامة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني "3380 دولارا" عن المخالفة.

واشترى لامي، الذي وصف متحدث باسمه الأمر كله بأنه "سهو إداري"، تصريحا بعد الواقعة وأبلغ الوكالة بنفسه.

وكان لامي قد استضاف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وعائلته، الذين كانوا يقضون عطلة في إنجلترا، في قصره الريفي جنوب لندن في 8 أغسطس.