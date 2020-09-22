رئيس مدينة رشيد: إخلاء أراضي طرح النهر تحسبا لارتفاع منسوب النيل

قالت المهندسة سلوى زكي رئيس مركز ومدينة رشيد، إنها تفقدت مساء أمس الاثنين، قناطر إدفينا ومحطة رفع ديبي؛ لمراقبة منسوب المياه ليلا، ضمن الاحتياطات التي تتخذها الوحدة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل، مشيرة إلى عقد غرف العمليات للمتابعة المستمرة.

وأضافت أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد أطلقت عدة تحذيرات للقاطنين بأراضي طرح النهر وأصحاب المزارع السمكية لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمر، وقام المواطنون بإخلاء الغرف والأقفاص السمكية والزراعات نتيجة لذلك.

وأوضحت أنه تم اليوم الثلاثاء، ضم محصول الأرز بالأراضي الواقعة على نهر النيل وإزالة بعض الأقفاص السمكية بمعرفة أصحابها؛ خوفا من تلوث مياه النيل، وإخلاء مخازن المحاصيل الموجودة على الأراضي الزراعية على طرح النيل حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وتابعت ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة لمتابعة المعديات النهرية، والتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء داخل المعديات النهرية، وسريان رخصة الملاحة.

وذكرت واستهدفت المعديات الموجودة بنهر النيل فرع رشيد، التي تربط ضفتي النهر بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ؛ للتأكد من سريان الرخص الخاصة بها وصلاحيتها.

وأضافت أنه تم المرور على معديات المراسي، والتفتيش عليهم، علما بأن منسوب المياه اليوم في المعدل الطبيعي.